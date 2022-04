Nach coronabedingter Verschiebung : Deutsche Schülerinnen und Schüler beginnen mit Pisa-Tests

Berlin Vor vier Jahren haben 15-jährige Schüler in Deutschland zum letzten mal Pisa-Tests absolviert. Jetzt ist es wieder soweit. Spannend wird sein, ob sich die Leistungen durch die Corona-Krise verschlechtert haben.

Nach coronabedingter Verschiebung um ein Jahr beginnen an diesem Montag in Deutschland die neuen Pisa-Tests. Die Testphase läuft bis zum 27. Mai, wie die Deutsche Presse-Agentur vom Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der TU München erfuhr, das für die Pisa-Studie in Deutschland zuständig ist. Es beteiligen sich demnach dieses Mal rund 7700 15-Jährige an rund 270 Schulen im Land. Die ursprünglich für 2021 geplante Erhebung hatte die verantwortliche OECD wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben.