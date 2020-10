Nach umstrittenen Corona-Äußerungen : Wendler will 200.000 Euro für zurückgezogene „Kaufland“-Werbung

Neckarsulm Schlagerstar Michael Wendler hat für seinen geplatzen Werbedeal mit „Kaufland“ 200.000 Euro in Rechnung gestellt. Weil Wendler über Instagram umstrittene Äußerungen zur Coronavirus-Pandemie machte, zog der Supermarkt die Kampagne aber zurück.

Für den nun geplatzten Werbedeal mit „Kaufland“ hat Schlagersänger Michael Wendler laut einem Bericht der „Heilbronner Stimme“ 200.000 Euro in Rechnung gestellt. Die am Donnerstag angelaufene Kampagne war wegen Wendlers umstrittener Corona-Äußerungen am selben Tag zurückgezogen worden. Informierte Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag die Summe. Ein Teil des Geldes sei auch geflossen. Die Supermarktkette lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Vertragliche Vereinbarungen würden grundsätzlich vertraulich behandelt. In dem Videoclip war der 48-Jährige mit seiner Frau Laura (20) aufgetreten. Ob Wendler Anspruch auf die vereinbarte Gage hat, blieb zunächst unklar.