Nach Tweet zu Trump-Attentat RBB beendet Zusammenarbeit mit „El Hotzo“

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat die Zusammenarbeit mit dem nach einer Internetveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump in die Kritik geratenen Moderator Sebastian Hotz bis auf weiteres beendet. Der auch als „El Hotzo“ bekannte Mitarbeiter werde die Sendung „Theoretisch cool“ im RBB-Radiosender Fritz nicht mehr moderieren, teilte die Rundfunkanstalt am Dienstag in Potsdam mit.