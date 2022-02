Nach S-Bahn-Unfall bei München : Bergung der Züge beginnt voraussichtlich Donnerstag

Update Schäftlarn Während einige Verletzte noch in den Krankenhäusern behandelt werden, wird nach dem Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen die Bergung der Züge vorbereitet. Sie soll am Donnerstag beginnen.

Die Bergung der beiden S-Bahnen soll voraussichtlich am Donnerstag beginnen. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch mit. Mit Hilfe von Kränen sollen die havarierten Fahrzeuge geborgen werden. In Vorbereitung hierzu sei in der vergangenen Nacht bereits der Fahrdraht der Oberleitung auf einer Länge von mehreren Hundert Metern abgebaut worden, erläuterte die Bahn.