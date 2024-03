Untersuchungen laufen Razzien wegen Kinderpornografie-Verdacht in Halle

Nach Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie in Halle hat die Polizei mit der Untersuchung beschlagnahmter Gegenstände begonnen. Es seien „Unmengen“ an Datenträgern gefunden worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Neben Datenträgern wurden verbotene Waffen sowie Kleinstmengen illegaler Drogen sichergestellt. Die beschlagnahmten Gegenstände würden nun nach und nach von einem Sachbearbeiter gesichtet, ausgewertet und auch forensisch untersucht.