Nach Messerattacke im ICE : Polizei sieht keinen Anhaltspunkt für Terror

Neumarkt Nach der Messerattacke im ICE 928 in Bayern geht die Polizei nicht von einem Terroranschlag aus. Es gab auch bislang keine Hinweise auf mögliche Mittäter oder Mitwisser.

Es gebe „keine Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund“, sagte Kriminaldirektorin Sabine Nagel am Sonntag in Neumarkt in der Oberpfalz. Nach ersten Erkenntnissen seien bisher keine Hinweise auf mögliche Mittäter oder Mitwisser aufgetaucht.