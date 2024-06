Polizist weiter in Lebensgefahr Nach Messerangriff in Mannheim – Wohnung in Hessen durchsucht

Grünen-Chef Omid Nouripour hat nach dem Messerangriff auf Islamkritiker in Mannheim zu einem demokratischen Schulterschluss aufgerufen. „Wir werden nicht zulassen, dass die demokratische Kultur in diesem Land von Gewalt kaputt gemacht wird, unabhängig davon, ob es von Islamisten kommt oder von Rechtsextremen“, sagte der Parteichef am Samstag am Rande eines kleinen Parteitags in Potsdam. „Für Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ist kein Platz in diesem Land.“ Man werde jetzt den Schulterschluss aller Demokraten suchen, um diese Kultur zu verteidigen. Nouripour bezeichnete die Attacke in der Mannheimer Innenstadt als abscheulich und dankte der Polizei.