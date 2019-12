Nach Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe : Polizei erhält 516 Hinweise - Ermittlungen dauern an

Polizei erhält 516 Hinweise - Ermittlungen dauern an

Dresden Nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden sind bisher 516 Hinweise eingegangen. Einen dringenden Tatverdacht gegen bestimmt Personen gibt es bislang allerdings nicht.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Dresden mit. Demnach gingen allein 160 Hinweise über das von der Polizei geschaltete Portal ein. Auch der am 1. Dezember über die Sendung „Kripo Live“ erfolgte Fahndungsaufruf habe weitere Hinweise ergeben, hieß es.