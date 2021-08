Nach mutmaßlichem Giftanschlag : Vergiftungsopfern an Darmstädter Uni geht es besser

Darmstadt Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag am Montag an der Technischen Universität Darmstadt teilt die Hochschule mit, dass es allen Betroffenen besser geht. Mindestens sieben Menschen hatten Vergiftungserscheinungen, sechs mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Allen Opfern des mutmaßlichen Giftanschlags an der Technischen Universität (TU) in Darmstadt geht es inzwischen besser. „Große Erleichterung!“, schrieb die Hochschule am Dienstagnachmittag in einer entsprechenden Twitter-Mitteilung. Auch die letzten beiden Betroffenen könnten noch am selben Tag die Klinik verlassen.