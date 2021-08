Nach der Flutkatastrophe : Im Ahrtal werden weiter freiwillige Helfer gebraucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler Knapp sechs Wochen nach der Flutkatastrophe werden im Ahrtal weiter freiwillige Helfer gebraucht. "Hier im Ahrtal ist jeder Mensch willkommen, als Helfer, aber nicht als Gaffer", sagte der zuständige Polizeirat am Montag.

Polizeirat Florian Stadtfeld vom Polizeipräsidium Koblenz sagte am Montag bei einer Pressekonferenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler: "Die Menschen hier im Ahrtal werden auch in den kommenden Wochen noch sehr viel Hilfe und Unterstützung brauchen." Er appellierte an private Helferinnen und Helfer, die Shuttle-Busse zu nutzen.