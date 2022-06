Nach Drohschreiben : Zugverkehr am Hauptbahnhof in Halle nach Großeinsatz freigegeben

Die Polizei in Halle/Saale in sicherte den Zugang zum Hauptbahnhof wegen eines Drohschreiben ab. Mittlerweile ist der Zugang wieder freigegeben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Halle Nach der Sperrung mehrerer Gleise am Donnerstagmorgen wegen eines anonymen Drohschreibens ist der Zugverkehr am Hauptbahnhof in Halle wieder freigegeben worden. Auch der Haupteingang sei wieder offen, teilte die Polizei mit.

Der Einsatz laufe allerdings noch weiter, man versuche jedoch die Einschränkungen auf das notwendige Maß zu beschränken.

Beamte hatten das Gebäude mit Absperrbändern gesichert, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Einige Reisende reagierten demnach gereizt und gerieten mit den Beamten verbal aneinander. Die genauen Hintergründe für die Drohung waren zunächst unklar. Es kam zu Einschränkungen des Bahn- und Tramverkehrs.

(dni/dpa)