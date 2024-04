Nach Diebstahl aus Güterzug 40 Waffen mit Hundekot getarnt

Im März stehlen Täter nach ersten Ermittlungen aus einem Container am Rangierbahnhof in Maschen südlich von Hamburg acht Kisten mit insgesamt 40 halbautomatischen Langwaffen. Ihr Versteck ist ein Erdbunker in einem Waldstück in der Nähe des Tatorts. Doch die Behörden kommen nach einem Hinweis aus Bayern schnell zwei 49 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen auf die Spur. Gegen sie wurde bereits Haftbefehl erlassen. Diese Erkenntnisse haben Vertreter von Bundespolizeidirektion Hannover und Staatsanwaltschaft Lüneburg am Freitag bei einem Pressetermin in Hamburg bekannt gegeben.