Gute-Laune-Farbe Darum ist Pink so angesagt

Pink ist, so Heß, zudem eine Farbe, „die gute Laune macht. Und das können wir einfach gerade gut gebrauchen.“ Kennen Sie das Konzept des Dopamin-Dressing, das die Mode-Psychologin Dawnn Karen vom Fashion Institute of Technology in New York geprägt hat? Demnach haben satte, leuchtende Farben das Potenzial, die Stimmung zu heben. Ein klarer Punkt für Pink also.