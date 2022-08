Nach Tod in Achterbahn : Freizeitpark in Klotten öffnet wieder

Freizeitpark in Klotten öffnet wieder

Nach Tod in Achterbahn

Klotten Sommer, Sonne, Ferienstimmung - und dann der große Schock im Freizeitpark Klotten in Rheinland-Pfalz: Eine Frau stürzt aus der Achterbahn und stirbt. Der Park schloss vorerst seine Tore, jetzt wurde aber bereits die Wiedereröffnung bekannt gegeben.

In einem Freizeitpark im Mosel-Ort Klotten ist am Samstagnachmittag, den 6. August eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn gefallen und tödlich verletzt worden. Die 57-Jährige aus dem saarländischen St. Wendel starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Das Unglück hatte einen Großeinsatz von Rettungskräften zur Folge.