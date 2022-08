ARD-Sender in der Krise : Nach Abberufung Schlesingers - RBB-Chef kommt in den Landtag

Nach Abberufung Schlesingers - RBB-Chef kommt in den Landtag

ARD-Sender in der Krise

Berlin Patricia Schlesinger ist als RBB-Intendantin abberufen worden. Nun kommt der geschäftsführende Senderchef in den Landtag Brandenburg. Wird das Geheimnis um das bislang unter Verschluss gehaltene Bonus-System gelüftet?

Nach der Abberufung von Patricia Schlesinger als Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) kommt der geschäftsführende Senderchef, Hagen Brandstäter, am Dienstag (10 Uhr) in den brandenburgischen Landtag. Der ARD-Sender steckt in einer tiefen Krise wegen des Skandals rund um Vetternwirtschaft.