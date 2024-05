Fotos Diese Vögel kommen in NRW häufig vor

Die Elster halten sich größtenteils in Gartenvororte und in Parks der Städte auf. Das ganze Jahr über finden sie hier bestes Futter auf Komposthaufen und in Abfallkörben oder können auf Parkwiesen Kleingetier sammeln, Futterreste an Parkteichen aufpicken und überfahrene Tiere an Straßenrändern auflesen.