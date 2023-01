„Stunde der Wintervögel“ Zählaktion des Nabu – Wintervögel machen sich rar

Häufiger als 2022 wurde die Türkentaube gemeldet: Ein Plus von 27 Prozent. Sie zeigt insgesamt eine ansteigende Tendenz in letzten Jahren. „Als Profiteur steigender Temperaturen brütet die Art wahrscheinlich immer erfolgreicher in den warmen Sommern“, vermutet Miller. Ebenfalls häufiger sichteten die Teilnehmer den Zaunkönig: Er wurde mit einem Plus von 38 Prozent deutlich häufiger gezählt. Auch geografische Unterschiede macht Miller aus: „Besonders viele Sichtungen kamen aus Schleswig-Holstein, der kleine Vogel fühlte sich auch schon in den vergangenen Jahren in frostarmen, küstennahen Regionen besonders wohl.“