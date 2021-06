Vorfälle in MV und Rheinland-Pfalz : Navis lotsen Autofahrerinnen in Wassergräben

Neubrandenburg/Böhl-Iggelheim Sowohl im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim als auch in Mecklenburg-Vorpommern haben Navis Autofahrerinnen ins kalte Nass geführt. Nach eigenen Angaben hatten sich die Frauen auf ihr Navigationsgerät verlassen. gelandet waren sie allerdings in Wassergräben.

Wie die Polizei am Samstag in Neubrandenburg mitteilte, meldete sich die 62-Jährige am späten Freitagabend beim Notruf der Polizei und gab an, mir ihrem Wagen in einem Wassergraben zu stehen. Dabei habe sie allerdings nicht gewusst, wo genau sie sich befinde.