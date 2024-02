Von Argentinien Mutmaßlicher Millionenbetrüger nach Deutschland ausgeliefert

Ein von der argentinischen Küstenwache festgenommener mutmaßlicher Millionenbetrüger ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart international zur Fahndung ausgeschriebene Mann sei bereits am 5. September beim Versuch der Einreise in Buenos Aires gefasst worden, teilten die baden-württembergischen Ermittler am Mittwoch mit. Nun befinde er sich in Deutschland in Untersuchungshaft.