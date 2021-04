Nach rassistischer Attacke auf Syrer : Mutmaßlicher Erfurter Straßenbahn-Schläger in Haft

Erfurt Die rassistische Attacke auf einen jungen Syrer in einer Erfurter Straßenbahn hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Nun wurde der mutmaßliche Täter dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nach dem tätlichen Angriff auf einen 17-Jährigen in einer Erfurter Straßenbahn soll der mutmaßliche Täter noch im Laufe des Dienstags dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Mann, der einen aus Syrien stammenden Jugendlichen am Freitagabend rassistisch beleidigt und getreten haben soll, sei am Montag festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Erfurt. Die Tat hatte deutschlandweit Empörung ausgelöst.