Skurrile Weltrekorde : 63-Jähriger knackt 59 Kokosnüsse in 60 Sekunden mit Handkante

Muhamed Kahrimanovic zerschlägt in 30 Sekunden 59 Kokosnüsse mit einem rohen Ei in der Schlaghand, ohne es zu beschädigen. Foto: dpa/Markus Scholz

Hamburg In Hamburg sind mehrere neue Rekorde aufgestellt worden. Dabei wurde mit Wucht auf Kokosnüsse und Getränkedosen eingeschlagen. Die Zahlen und Zeiten sind äußerst beeindruckend.

Zwei Männer aus dem Norden haben mit viel Schlagkraft am Donnerstag in Hamburg die Weltrekorde im Zerschlagen von Kokosnüssen und Getränkedosen geholt. Der 53 Jahre alte Norddeutsche Jens Gaude hat dafür mit seinem Ellenbogen in 60 Sekunden 113 volle Bierdosen zerschlagen. Die Dosen lagen dafür auf der Seite. Das sei anstrengend gewesen, sagte der Quickborner am Donnerstag nach dem erfolgreichen Rekord in Hamburg. Der Weltrekord lag zuvor bei 84 Stück pro Minute.