Missbrauchsbeauftragter Rörig : „Missbrauchstäter sind Meister der Täuschung“

Münster Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs sieht die Täter gegenüber den Ermittlungsbehörden im Netz technisch meist weit voraus. Zudem seien die Täter im Alltagsleben sehr oft Meister der Täuschung.

Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs dringt auf eine konkrete Aufklärung im Missbrauchsfall Münster. Die Frage sei, „ob wichtige Hinweise möglicherweise übersehen wurden und zum Beispiel deshalb der sexuelle Missbrauch nicht früher aufgedeckt wurde“, sagte Johannes-Wilhelm Rörig am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Stadt Münster hatte am Samstag eingeräumt, dass das Jugendamt der Stadt Kontakt zu der Familie von einem der Opfer des Missbrauchsfalls hatte. Die Familie sei den Behörden aus den Jahren 2015 bis 2016 bekannt, „weil der soziale Kindsvater wegen des Besitzes und des Vertriebs pornografischer Daten aufgefallen war“, teilte die Stadt am Samstag mit. In dieser Zeit habe das Jugendamt Kontakt zu der Familie gehabt. 2015 habe das Familiengericht keinen Anlass gesehen, das Kind aus der elterlichen Verantwortung zu nehmen.