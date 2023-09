Münchner Oktoberfest 2023 Zum 188. Mal öffnet das größte Volksfest der Welt

Was gibt es dieses Jahr an Neuem? Die Antwort ist ernüchternd, wie eigentlich fast jedes Jahr – nahezu nichts. Einzig ganz neu unter den Fahrgeschäften ist "Mr. Gravity". In Zweier-Gondeln sitzen die Besucher und werden in Kreisen rauf und runter durch die Luft geschleudert. Bei den Zelten ändert sich nichts. Die Leih-E-Scooter wiederum sind erstmals speziell präpariert: Um das Gefährt in Gang zu bringen, muss auf der App ein Reaktionstest bestanden werden. Damit soll verhindert werden, dass Besucher volltrunken fahren.