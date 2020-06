Großraum München : Vergiftete Getränke im Supermarkt – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

München Nach dem Fund mehrerer Getränkeflaschen mit potenziell tödlichem Gift in Münchner Supermärkten hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um eine 56-Jährige aus dem Großraum München

Das teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Im März und April tauchten laut Polizei vier vergiftete Erfrischungsgetränke in zwei Supermärkten in München auf. Drei Kunden hatten kleine Mengen davon getrunken und anschließend über Übelkeit, Schwindel und Kreislaufbeschwerden geklagt.