Mordkommission ermittelt : Vater und vierjähriger Sohn tot im Wald in München gefunden

Vater und vierjähriger Sohn tot im Wald in München gefunden

München Ein Vater und sein vierjähriger Sohn sind in München tot in einem Wald gefunden worden, beide weisen Schussverletzungen auf. Eine Mordkommission ermittelt, die Hintergründe sind noch unklar.

Die Mordkommission ermittle wegen eines Tötungsdelikts, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Sonntag. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Außerdem habe eine Schusswaffe am Tatort gelegen. Das Motiv und die Hintergründe seien zunächst unklar. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.“