Einsatz in München Stinkfrucht in Asiamarkt löst Gasalarm in Einkaufszentrum aus

Eine in einem Asiamarkt angebotene Durian-Frucht - auch bekannt unter dem Namen Stinkfrucht - hätte in München beinahe zur Räumung eines großen Einkaufszentrums im Bereich des Hauptbahnhofs geführt. Wie die Münchner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wählte am Dienstag ein Passant wegen eines angeblichen Gasgeruchs in einem in dem Einkaufszentrum gelegenen Supermarkt die Notrufnummer 112.