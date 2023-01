Großfahndung im Landkreis München Sohn fügt offenbar Mutter tödliche Verletzungen zu

Ein 20-Jähriger hat im Landkreis München offenbar seiner Mutter tödliche Verletzungen zugefügt. Wie die Polizei in München am Freitag berichtete, fanden Beamte am Donnerstag in einer Wohnung in Planegg eine schwer verletzte Frau, nachdem Anwohner eines Mehrfamilienhauses wegen einer Rauchentwicklung im Keller die Rettungskräfte alarmiert hatten.