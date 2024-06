Täter flüchtig Schüsse in München – Mann stirbt an tödlichen Verletztungen

Bei einem Streit mit einer Schussabgabe in München ist ein Mann am Montag tödlich verletzt worden. Zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat laufen die Ermittlungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es gebe zudem umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach einer flüchtigen Person. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.