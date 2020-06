Transporter war in Menschengruppe gefahren : Polizei in München sieht Hinweise auf Bezug zu Rockermilieu

Polizei in München sieht Hinweise auf Bezug zu Rockermilieu

Transporter war in Menschengruppe gefahren

Polizisten stehen am Tatort in München. Foto: dpa/Matthias Balk

München Nach der mutmaßlich mit der Rockerszene in Verbindung stehenden Attacke auf eine Menschengruppe in München hat die Polizei fünf Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Vier davon wurden bis zum Donnerstagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das teilte die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mit. Die Ermittlungen zu einer möglichen Tatbeteiligung dauern an. Unterdessen verdichteten sich die Hinweise auf einen Bezug zum Rockermilieu.

Am Mittwoch war in München ein Transporter auf offener Straße in eine Menschengruppe gefahren. Nach Polizeiangaben stiegen die Insassen des Autos nach dem Vorfall aus, prügelten auf die umstehenden Menschen ein und flohen dann. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Drei Männer im Alter von 42, 45 und 56 Jahren wurden verletzt, aber nicht lebensbedrohlich.