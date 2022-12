Am Landgericht München Partnerin betäubt und vergewaltigt – Angeklagter gesteht

Laut Anklage fiel die Frau zunächst in Ohnmacht und geriet schließlich in einen Zustand der Willenlosigkeit. In den folgenden gut zwei Stunden habe ihr Partner sie mehrmals vergewaltigt und diverse Videoclips erstellt. Der Staatsanwaltschaft zufolge erregte sich der derzeit als Chauffeur tätige Jurist daran, dass eine Frau ihm vollständig ausgeliefert war. Der Angeklagte teilte hingegen mit, die Tat sei eine Reaktion auf ein „Ohnmachtsgefühl“ in seinem Leben gewesen. Dieses habe er damals am Ende der gut fünf Jahre dauernden Beziehung verspürt.