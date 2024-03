Drei Verletzte Panische Katze greift Einsatzkräfte der Feuerwehr an

Eine panische Katze hat in München Einsatzkräfte der Feuerwehr angegriffen. Drei von ihnen wurden durch Bisse und Kratzer verletzt, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Ausgangspunkt des Einsatzes war leichter Rauch aus einer Wohnung im zweiten Stock, in der sich mehrere Katzen aufhielten. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Grund für den Rauch war brennendes Bastelmaterial, das in einem Raum gefunden wurde.