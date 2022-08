50. Jahrestag des Terroranschlags : Opferangehörige wollen Gedenkveranstaltung für Olympia-Attentat boykottieren

München Medienberichten zufolge wollen die Angehörigen der Opfer des Attentats auf die Olympischen Spiele die Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag boykottieren. Grund ist der Streit um Entschädigungszahlungen.

Die Angehörigen der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in München wollen nach Medieninformationen die offizielle Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Terroranschlags boykottieren. „50 Jahre Schmähung, Lügen, Erniedrigung und Abweisung durch die deutsche Regierung und insbesondere bayerische Behörden sind mehr als genug für uns“, schrieben Ankie Spitzer und Ilana Romano in Vertretung aller Opferfamilien laut „Bild“-Zeitung in einem Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Hintergrund ist ein seit langem schwelender Streit um Entschädigungszahlungen, sagte Spitzer dem „Spiegel“.