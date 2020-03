„Unglaubliches kriminelles Geflecht“ : Millionenbetrug mit falschen Autohäusern - Neun Jahre Haft

München Prozessbeginn war im Dezember, nun wurde das Urteil gesprochen. Wegen eines Millionenbetrugs mit falschen Autohäusern muss ein 41-Jähriger für neun Jahre ins Gefängnis. Er muss den entstandenen Schaden in vollem Umfang ersetzen.

Das Landgericht München I verurteilte ihn am Mittwoch wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Dutzenden Fällen und wies ihn zudem wegen seiner Alkohol- und Kokainsucht in eine Entzugseinrichtung ein. Zwei Helfer des Mannes wurden zu vier Jahren und einem Monat sowie zu einem Jahr und einem Monat Haft verurteilt.

Zum Auftakt im Dezember hatte sich der Hauptangeklagte bei den Opfern entschuldigt. Auch in seinem letzten Wort am Mittwoch bat er Betrogene und Helfer unter Tränen um Entschuldigung. Mit den kriminellen Machenschaften habe er begonnen, weil er Anlagebetrügern aufgesessen und so in finanzielle Nöte geraten sei. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre und zehn Monate Gefängnis für den vorbestraften Haupttäter gefordert, seine Verteidiger eine Strafe darunter.