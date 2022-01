Prozess in München : Mann soll Frauen mit erfundenen Behördenanweisungen zum Sex gezwungen haben

Prozess in München

1 Im Münchner Prozess um erzwungenen Sex mit erfundenen Behördenanweisungen hat der Angeklagte die Vorwürfe am Dienstag zurückgewiesen. Er habe eine „Beziehung in Form einer Affäre“ mit den beiden Frauen gehabt, sagte er zum Auftakt vor dem Landgericht München I.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Bhutan stammenden Angeklagten vor, zwei Frauen aus Nepal vorgespiegelt zu haben, die deutschen Behörden verlangten Nachweise über vollzogenen Geschlechtsverkehr, um zu beweisen, dass sie keine Scheinehe eingegangen seien. So habe er sie dazu gebracht, Sex mit ihm zu haben.

„Er spiegelte den Geschädigten jeweils vor, verschiedene Behörden und andere Stellen - etwa die Ausländerbehörde, das Gesundheitsamt, die AOK - würden verlangen, dass die Geschädigten in Deutschland Sex hätten, um zu belegen, dass sie hier eine "richtige" Ehe führen würden, andernfalls drohe ihnen die Ausweisung“, hieß es in der Anklage. Angeklagt ist der Mann wegen Vergewaltigung in elf Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung.