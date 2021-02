Prozess in München : Kindesmissbrauch im Live-Stream - Angeklagter gesteht Chats

Prozess in München

Der angeklagte Mann soll via Video-Chat Anweisungen zur Vergewaltigung von Kindern gegeben haben. Foto: dpa/Matthias Balk

München Täter werden von Menschen aus anderen Ländern bezahlt, um Kinder vor einer Webcam sexuell zu quälen. Ein mutmaßlicher Auftraggeber steht jetzt in München vor Gericht. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft räumt er nur zum Teil ein.

Kinder werden vor der Webcam vergewaltigt und gequält - und am anderen Ende der Welt schaut jemand zu und gibt Anweisungen, den Kleinen noch mehr Gewalt anzutun. In einem Prozess um live ins Netz übertragenen Kindesmissbrauch muss sich ein mutmaßlicher Online-Täter seit diesem Donnerstag in München vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft räumt er nur zum Teil ein.