Judenfeindlicher Angriff in München : Rabbinerfamilie auf Straße bespuckt und beschimpft

München Am vergangenen Wochenende hat sich ein Angriff auf eine jüdische Familie in München ereignet. Die Rabbinerfamilie wurde bespuckt und beschimpft. Die Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten.

Eine Rabbinerfamilie ist am vergangenen Wochenende in München angegriffen worden. Zwei Menschen bespuckten und beschimpften die Juden, wie das ARD-Magazin "Report München" am Dienstag berichtete. Die Polizei bestätigte, dass es am Samstagnachmittag einen Angriff auf eine jüdische Familie gegeben habe. Details will sie erst später am Dienstag veröffentlichen.