München: Haftstrafe für U-Bahn-Fahrer - Mann vergewaltigte junge Frau im Zug

München Der Fall sorgte über München hinaus für Entsetzen: Eine junge Frau schläft in der U-Bahn ein, der Fahrer des Zuges nutzt diese Gelegenheit und vergewaltigt sie. Jetzt wird der Täter verurteilt.

Ein U-Bahn-Fahrer muss für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis, weil er Mitte Juni in seinem Zug eine 18-Jährige vergewaltigt hat. Das Amtsgericht München verurteilte den 58-Jährigen am Mittwoch zu der Haftstrafe, außerdem muss er der Frau 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Die stark betrunkene junge Frau war in einer Münchner U-Bahn eingeschlafen und an der Endhaltestelle nicht ausgestiegen. In der öffentlich nicht zugänglichen Wendeanlage der U-Bahn begrapschte und vergewaltigte der Mann die junge Frau. Als der aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm stammende U-Bahn-Fahrer mit dem Zug weiterfahren musste, ließ er von der Frau ab.