Täter flüchtig Größerer Polizeieinsatz in München – Mann tödlich verletzt

Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe in München ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Die Polizei war zuvor am späten Montagnachmittag ausgerückt, nachdem Zeugen einen Schuss gemeldet hatten. Beamte fanden den schwer verletzten Mann, wie eine Sprecherin mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er am Abend starb. Details zu dem Opfer und zu dessen Verletzungen nannte die Polizei zunächst nicht.