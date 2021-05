Wiesn in der Wüste : München geht rechtlich gegen Dubai-„Oktoberfest“ vor

München Die Veranstalter des geplanten Fests in Dubai setzten gezielt auf die Namensgleichheit zum Original. Die Stadt München fordert nun eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

Die Stadt München geht rechtlich gegen Veranstalter eines in Dubai geplanten „Oktoberfests“ vor. Unter dem Motto „Oktoberfest goes Dubai“ werde der unzutreffende Eindruck erweckt, das Oktoberfest ziehe in diesem Jahr nach der erneuten corona-bedingten Absage in München nach Dubai um, teilte das Wirtschaftsreferat am Mittwoch mit. Die Stadt verlange von den Organisatoren eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, in der sie sich bereiterklären, nicht mehr mit dem Oktoberfest München für ihr Event zu werben.