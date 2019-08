Auf Münchener Bahnhof : Frau klettert für Fotos auf Güterwaggon und wird durch Stromschlag schwer verletzt

München Eine Leichtsinnigkeit hat einer jungen Frau aus München fast das Leben gekostet. Sie war auf einen Güterwaggon gestiegen und erlitt einen Stromschlag. Der Grund für die Aktion: Sie wollte schöne Fotos machen.

Eine Frau ist in München für Fotos auf einen Güterwaggon geklettert und hat sich durch einen Stromschlag schwerste Verbrennungen zugezogen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ging die 20-Jährige am Montagabend mit einem Begleiter verbotenerweise auf das Gelände eines Rangierbahnhofs. Dort stieg sie auf einen Kesselwagen und kam der 15.000 Volt führenden Oberleitung zu nahe. Durch den Stromschlag stürzte sie ab.