17-Jähriger tatverdächtig : Festnahme nach gewaltsamem Tod von 14-Jähriger in München

München Ein 14-jähriges Mädchen ist tot in München aufgefunden worden. Tatverdächtig ist nach Angaben der Polizei ein 17-jähriger Münchner. Nun kam es zu einer Festnahme.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in München ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der Verdächtige wurde am Montagfrüh von Bundespolizisten in der bayerischen Landeshauptstadt festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Details will die Polizei auf einer Pressekonferenz um 13.30 Uhr mitteilen.