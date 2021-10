Ex-Freund tatverdächtig : 14-Jährige soll in München erstochen worden sein

14-Jährige soll in München erstochen worden sein

München Ein 14-jähriges Mädchen ist tot in München aufgefunden worden, es soll erstochen worden sein. Tatverdächtig ist ihr 17 Jahre alter Ex-Freund. Die Polizei fahndet nach ihm.

In München ist am Sonntag ein 14 Jahre altes Mädchen womöglich Opfer eines Mordes geworden. "Wir gehen eher von einem Tötungsdelikt aus", sagte ein Polizeisprecher vor Journalisten. Die Ermittler seien demnach per Notruf alarmiert worden, dass die Schülerin leblos aufgefunden wurde. Eine Wiederbelebung sei erfolglos geblieben. Derzeit gehe die Polizei davon aus, dass die 14-Jährige durch äußere Gewalteinwirkung gestorben sei. Dies müsse aber noch verifiziert werden.