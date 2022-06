Müllentsorgung ab 1. Juli : Wie Supermärkte künftig Elektroschrott entsorgen

Düsseldorf Ein neues Elektro- und Elektronikgerätegesetz ab dem 1. Juli sorgt dafür, dass neben Elektrohändlern nun auch Lebensmitteleinzelhändler alte Geräte zurücknehmen müssen. Für welche Händler das gilt, welche Geräte ins Recycling gehören und wo Sie künftig Elektroschrott abgeben können.

Ab 1. Juli sind viele Supermärkte per Gesetz verpflichtet, Elektroschrott kostenlos zurückzunehmen. So muss jeder Lebensmitteleinzelhändler mit einer Ladenfläche von mehr als 800 Quadratmetern ausgediente Wasserkocher, Waffeleisen oder Mixer ohne den Kauf eines neuen Geräts kostenlos zurücknehmen. „Supermärkte, Discounter und Drogerien bringen massenhaft Elektrogeräte in Umlauf und es wird Zeit, dass auch sie Verantwortung für deren Entsorgung übernehmen.“, lautet die Begründung von DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.