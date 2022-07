Reisetipps für Biker : Die schönste Motorradtour der Eifel

Gesellige Bikertreffs, anspruchsvolle Strecken und interessante Sehenswürdigkeiten: Die Eifel hat Motorradfahrern einiges zu bieten. Hier finden Sie einen Überblick über die besten Routen.

Die Eifel ist ein beliebtes Ausflugsziel für anspruchsvolle Motorradfahrer. Sie bietet vielfältige Strecken, vorbei an wunderschönen Landschaften, imposanten Schlössern und geschichtsträchtigen Burgen. Egal, ob sie es lieber gemütlich angehen oder den Fahrtwind spüren wollen - im Mittelgebirge können sie die perfekte Motorradtour erleben.

Was ist die schönste Route für eine Motorradtour durch die Eifel?

Der kurvenreiche Streckenabschnitt zwischen Schönecken und Meisburg wird von vielen Motorradfahrern geschätzt und empfohlen. In Schönecken finden außerdem regelmäßige Biker-Treffen statt.

Dennoch ist es schwierig, die schönste Motorradstrecke der Eifel zu bestimmen. Zwischen verschlafenen Örtchen und beliebten Kurorten finden sich die vielfältigsten Routen, die allesamt eine Reise wert sind. Sie sind so unterschiedlich wie die Vorlieben und Interessen der Biker selbst: Den einen zieht es in die Natur, andere begeistern sich für Burgen oder mittelalterliche Städte. Ganz egal, was man erleben möchte - die Eifel bietet Ausflugsziele für jeden Geschmack.

Welche Strecken sind für eine Motorradtour durch die Eifel geeignet?

Die Eifel ist unter Motorradfahrern sehr beliebt und aus diesem Grund gibt es viele spannende Strecken. Der ADAC Regionalclub Rheinland-Pfalz empfiehlt fünf Touren, die bei Bikern besonders gefragt sind und sich gut für einen Ausflug auf dem Motorrad eignen.

Nürburgring (252 Kilometer)

Vulkaneifel (205 Kilometer)

Nordeifel (215 Kilometer)

Südeifel und Luxemburg (271 Kilometer)

Westerwald (211 Kilometer)

Nürburgring

Höhepunkt der Tour rund um den Nürburgring ist die gleichnamige Rennstrecke, die schon seit 1927 existiert. Rund um die Strecke gibt es zahlreiche Treffpunkte für Motorradfahrer. Aber auch abseits der Rennstrecke können Biker viel entdecken. Ein Highlight stellt ein Besuch der Stadt Cochem dar. Die engen Gassen laden zum Flanieren ein und führen an charmanten Fachwerkhäusern vorbei. Über der Stadt thront die imposante Reichsburg aus dem 12. Jahrhundert. Besonders spannend: An der Moselbrücke gibt es einen beliebten Motorradtreffpunkt.

Vulkaneifel

Für eine Motorradtour durch die Vulkaneifel schlägt der ADAC die Stadt Daun als Start- und Endpunkt vor. Auf dieser Motorradtour gibt es faszinierende geologische Highlights zu entdecken. Dazu gehören der Windsborn-Kratersee bei Bettenfeld, der Wasserfall von Dreimühlen bei Üxheim-Nohn und der Meerfelder Maar bei Manderscheid. Dieser hat mit einer Größe von 30 Fußballfeldern im Laufe der Zeit an Größe verloren, gilt aber immer noch als der größte Maar der Eifel. In Gerolstein lädt die Ruine der Löwenburg Geschichtsinteressierte zum Entdecken ein.

Nordeifel

Gutes Bier können Motorradfahrer auch auf der Tour durch die Nordeifel kennenlernen. In Monschau findet jährlich im September das traditionelle „Bierfest“ statt. Dort können Besucher verschiedene regionale Biersorten probieren. Wer nach dem Fest noch auf sein Bike steigen möchte, sollte sich auf die zahlreichen alkoholfreien Sorten beschränken. Auch Kulturbegeisterte kommen in der Nordeifel auf ihre Kosten. So laden die Burg Hengebach in Heimbach, das Museum im „Roten Haus“ in Monschau oder das Kloster Steinfeld in Kall Kulturfreunde zu einem Besuch ein.

Südeifel und Luxemburg

Für die Tour durch die Südeifel und das Nachbarland Luxemburg empfiehlt der ADAC Bitburg als Start- und Endpunkt. Biker erleben auf der Route eine anspruchsvolle Streckenführung mit vielen Kurven bergauf und bergab, Hochplateaus und engen Tälern. Auch hier gibt es Schlösser, Burgen und Ruinen zu entdecken. Besonders charmant ist das Schloss in Beaufort, das von zahlreichen Wasserfällen umgeben wird. Freunde von gutem Bier sollten den Ort Wiltz besuchen, der für seinen ausgezeichneten Hopfensaft bekannt ist. Im örtlichen Bier-Museum lernen Besucher die Geschichte des luxemburgischen Hopfensafts kennen.

Westerwald

Die Tour durch den Westerwald startet im Örtchen Isenburg, das bereits im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde. Neben der Burgruine ist auch die Pfarrkirche mit ihrem gotischen Chor ein guter Tipp für Architektur-Fans. Beim Stop in Hachenburg können Biker den historischen Markplatz, den Aussichtsturm an der Alpenröder Hütte und das örtliche Schloss aus dem Jahre 1746 bestaunen. Nächster Stop ist der Kurort Bad Marienberg. Hier dürfen Reisende sich entspannen und die Kneippanlage besuchen. Ein Apothekergarten und der Barfußpfad sind nach einer langen Fahrt eine willkommene Abwechslung. Bevor es zurück nach Isenburg geht, lohnt sich ein Halt in Höhr-Grenzhausen. In der „Kannenbäckerstadt“ erzählt das größte europäische Lehr- und Forschungsinstitut für Keramik die Geschichte der Keramik.

Tipp: Der ADAC bietet für alle vier Motorradtouren kostenlose GPS-Daten und Kartenmaterial an. Wer lieber offline navigiert, kann sich die Karten auch zuschicken lassen.

Übernachtungstipps für Biker

Was macht die Eifel zu einem der beliebtesten Ausflugsziele für Motorradfahrer? Sind es die vielfältigen Routen oder eher die spannenden Sehenswürdigkeiten? Ein möglicher Grund sind auch die umfangreichen Übernachtungsmöglichkeiten, die speziell auf die Bedürfnisse der Biker ausgerichtet sind. Unter dem Namen Routenteam Eifel-Motorrad haben sich Betreiber von Hotels, Campingplätzen und Ferienwohnungen zusammengeschlossen und bieten bikerfreundliche Unterkünfte. Die Betreiber sind selbst begeisterte Motorradfahrer und organisieren Touren durch die Eifel.

Fast alle Unterkünfte verfügen über ein eigenes Restaurant und eine Sauna. Einige bieten Bikern mit Nordic-Walking, Bogensport oder Wanderungen einen sportlichen Ausgleich zum Zweirad. Zudem wurden alle Unterkünfte von der Initiative ServiceQualität Deutschland des TÜV Süd als empfehlenswert ausgezeichnet.

Welche Sehenswürdigkeiten sollten Biker auf einer Motorradtour durch die Eifel besuchen?

Geschichte, Natur, Handwerk - die Eifel bietet Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack. Wer auf einer Tour durch das Mittelgebirge vom Motorrad absteigt, entdeckt vielfältige Ausflugsziele.

Highlights für Geschichtsinteressierte

Biker, die sich für die Antike interessieren, sollten der „Geschichtsstraße“ in der Eifelgemeinde Kelberg einen Besuch abstatten. Am Rande des Straßenverlaufs finden sich zahlreiche Überbleibsel von Heer- und Handelsstraßen aus der römischen Zeit. Auch der bekannte „Römerkanal“, der einst die Stadt Köln mit frischem Quellwasser versorgte, ist ein Muss für Fans antiker Geschichte. Er verläuft über fast 100 Kilometer und ist das größte antike Bauwerk nördlich der Alpen. Südlich von Zingsheim können Besucher einen kleinen teilrekonstruierten Tempel aus der römischen Zeit bestaunen.

Die „Matronentempel“ im Gebiet der Stadt Nettersheim lassen sich den Kelten zuordnen. Diese beeindruckenden archäologischen Stätten sind gut an die Route „Archäologie entdecken“ angebunden.

Historische Städte und Burgen

Auch die Städte in der Eifel sind sehenswert, vor allem die alte Tuchmacherstadt Monschau, die Kupferstadt Stolberg oder das Fachwerkdorf Monreal. Die Gemeinde im Elz-Tal ist ein staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort und bekannt für ihre gut erhaltenen Fachwerkhäuser.

Weitere lohnenswerte Ausflugsziele:

Marktplatz von Mayen

Stiftskirche von Münstermaifeld

Genovaburg Mayen

Historische Altstadt Neuerburg

Spannende Museen

Wer noch mehr über die Geschichte der Eifel erfahren will, hat dazu in einem der vielen Museen die Gelegenheit. Sie decken die unterschiedlichsten geschichtlichen und geologischen Schwerpunkte ab. Dazu gehören beispielsweise:

Maarmuseum (Manderscheid)

Devonium (bei Waxweiler)

LVR-Freilichtmuseum (Mechernich)

Kreismuseum Bitburg-Prüm (Bitburg)

Römerthermen (Zülpich)

Faszinierende Naturwunder

Wer eine Tour durch die Eifel macht – ob mit oder ohne Motorrad – sollte sich örtlichen Naturwunder nicht entgehen lassen. Hier sind die Maare ein Muss - die Vulkankrater, die für die Eifel so typisch sind. Mehr als 70 Maare gibt es in der Eifel zu entdecken, allerdings sind nur noch 12 von ihnen mit Wasser gefüllt. Im Sommer dürfen Baderatten im Meerfelder Maar, dem Pulvermaar, dem Schalkenmehrener und Gemünder Maar schwimmen gehen - ein einmaliges Naturerlebnis.

Ein echter Geheimtipp sind die Wacholderheiden der Eifel. Sie bieten einen Lebensraum für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten. Wer das Bike für einige Stunden stehen lassen will, kann das faszinierende Naturschauspiel auf dem „Traumpfad Wacholderweg“ zu Fuß erkunden.

Wo können Biker in der Eifel geführte Motorradtouren machen?

Wer nach einer geführten Tour zu einem spannenden Thema sucht, wird bei Eifel Motorrad fündig. Mit erfahrenen und gut ausgebildeten Tourguides geht es auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden durch die Eifel. Neben konventionellen Touren, bei denen die Eifel und umliegende Gebiete erkundet werden, werden auch spezielle Motto-Touren für anspruchsvolle Biker angeboten.

Zum Beispiel bei der Tour "Gutzufus – Die originale Tour mit dem römischen Legionär", die über 230 Kilometer zu historischen Stätten aus der Römerzeit führt. Zusammen mit dem Legionär aus dem historischen Marcomagus (heute Marmagen) entdecken Biker die Geschichte der Eifel und genießen ein römisches „Prandium“ mit regionalen Speisen.