Saarschleife, Saarland (285 Kilometer)

Die Saarschleife ist jedem Biker ein Begriff. Sie steht im Mittelpunkt der Tour, die in Saarbrücken beginnt und wieder endet. Hier können Biker ein echtes UNESCO-Weltkulturerbe erkunden - das stillgelegte Stahlwerk in Völklingen. Bei einem Trip in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit seiner faszinierenden Moorlandschaft sollte man allerdings festes Schuhwerk einpacken.