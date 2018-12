Durchsuchung in Berliner Moschee : Prediger soll Terrorismus finanziert haben

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor der Moschee. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Am Dienstagmorgen durchsuchen Ermittler in Berlin eine Moschee. Imam Abul Baraa soll Dschihadisten in Syrien finanziell unterstützt haben.

In Berlin durchsuchen Ermittler seit dem frühen Dienstagmorgen Räume einer Moschee und andere Objekte. Dabei gehe es um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der 45-Jährige Ahmad A., der in der Öffentlichkeit als Imam Abul Baraa auftritt, soll einem dschihadistischen Kämpfer in Syrien Geld „für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten“ zur Verfügung gestellt haben, hieß es in einem Tweet der Generalstaatsanwaltschaft.

Betroffen seien die As-Sahaba-Moschee im Stadtteil Wedding und weitere Objekte. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit Beamten des Landeskriminalamtes, darunter auch des Staatsschutzes, und Spezialkräften im Einsatz. Näheres wollte ein Behördensprecher am Morgen noch nicht sagen.

(mlat/dpa)