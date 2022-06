„Die schießen“ : Mordprozess um zwei getötete Polizisten in der Pfalz beginnt

Blumen und Kerzen stehen an dem Tatort, an dem zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

​ Kaiserslautern Eine Polizistin und ihr Kollege werden nachts bei einer Kontrolle erschossen. Die Tat sorgt für Entsetzen. Nun steht der mutmaßliche Schütze vor Gericht. Er ist für die Behörden kein Unbekannter.

Viereinhalb Monate nach tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz beginnt am Dienstag (21.6.) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte in der Tatnacht mit einem 33 Jahre alten Mann zur Jagdwilderei in der Westpfalz unterwegs war. Die beiden Polizisten, die in einem Zivilfahrzeug Streife fuhren, machte der geparkte Kastenwagen am Rand einer Kreisstraße stutzig, und sie stiegen zur Kontrolle aus.