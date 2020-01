Mordfall Lübcke : Komplize soll tödlichen Schuss abgegeben haben

Kassel Im Fall des ermordeten Walter Lübcke hat der Hauptverdächtige angegeben, bei seinem ersten Geständnis gelogen zu haben. Sein ehemaliger Anwalt soll ihn dazu ermuntert haben. Der dementiert die Vorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft Kassel prüft nach der neuen Vernehmung des Hauptverdächtigen im Fall der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Ermittlungen gegen Stephan E. wegen Strafvereitelung. Die Behörde prüfe einen entsprechenden Anfangsverdacht, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Hintergrund der weiteren Ermittlungen sei E.s Aussage am Mittwoch vor dem Ermittlungsrichter in Kassel, wonach er bei seinem ersten Geständnis im Sommer in Bezug auf den Tatablauf nicht die Wahrheit gesagt habe.