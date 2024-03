Urteil am Landgericht Traunstein Angeklagter im Mordfall Hanna zu neunjähriger Jugendstrafe verurteilt

Die 23 Jahre alte Studentin war nach einem Besuch des Musikklubs „Eiskeller“ in Aschau am 3. Oktober 2022 tot aus dem Fluss Prien geborgen worden. Der Angeklagte war zur nächtlichen Tatzeit als Jogger vorbeigekommen. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft überfiel er Hanna aus sexuellen Motiven und warf sie in den Fluss, wo sie ertrank. Nach Überzeugung der Verteidigung könnte Hanna in den Fluss gefallen und ertrunken sein. Ein Gutachter bestritt aber, dass Verletzungen an der Leiche vom Treiben im Fluss herrühren könnten.