Journalisten und Prozessbesucher warten vor dem Gerichtsgebäude in Frankfurt am Main mit Regenschirmen und Campingstühlen auf Einlass. Am Dienstag-Vormittag (10.00 Uhr), 16. Juni 2020, soll der Lübcke-Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter Stephan E. und seinen mutmaßlichen Helfer Markus H. beginnen. Den Ermittlungen zufolge war die Tat rechtsextremistisch motiviert.